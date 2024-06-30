AMD Ryzen 9000X3D получат разгонный функционал на уровне с обычными процессорами Ин...

AMD Ryzen 9000X3D получат разгонный функционал на уровне с обычными процессорамиИнсайдеры сообщают о том, что процессоры AMD Ryzen 9000X3D получат полноценный разгонный функционал, а также новый “трехмерный” кэш, который не будет разгону мешать и принесет с собой дополнительные бонусы.