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AMD Ryzen 9000X3D получат разгонный функционал на уровне с обычными процессорами Ин...

AMD Ryzen 9000X3D получат разгонный функционал на уровне с обычными процессорами Ин...

AMD Ryzen 9000X3D получат разгонный функционал на уровне с обычными процессорамиИнсайдеры сообщают о том, что процессоры AMD Ryzen 9000X3D получат полноценный разгонный функционал, а также новый “трехмерный” кэш, который не будет разгону мешать и принесет с собой дополнительные бонусы.

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