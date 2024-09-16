Российская армия станет второй по численности в мире после указа Путина

Почти 2,5 млн человек в общем, среди которых 1,5 млн военнослужащими будут насчитывать Вооруженные силы России с 1 декабря 2024 года, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным, 16 сентября сообщила «Парламентская газета».
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