Российская армия станет второй по численности в мире после указа Путина

Почти 2,5 млн человек в общем, среди которых 1,5 млн военнослужащими будут насчитывать Вооруженные силы России с 1 декабря 2024 года, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным, 16 сентября сообщила «Парламентская газета».