Популярный ведущий радио Вести ФМ Борис Якеменко написал, на первый взгляд, мудрый пост в своем телеграм-канале.
Они наши или уже еще пока нет?
Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Священнослужителям не нужно лезть в политику. Принцип старый - Богу богово, кесарю кесарево.
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22 час.
И
ИгорьОвчаренко
Если бы Яковенко в этих вопросах разбирался, то ни когда не стал бы в позу с Православным пастырем Ему бы окончить .хотя бы приходскую школу, а так с ним и говорить то не о чём .Вероятно и Ваши знания на эту тему тоже близки к знаниям Яковенко .Иначе Вы бы не написали эту ерунду.
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14 час.
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