Они наши или уже еще пока нет?

И

ИгорьОвчаренко

Если бы Яковенко в этих вопросах разбирался, то ни когда не стал бы в позу с Православным пастырем Ему бы окончить .хотя бы приходскую школу, а так с ним и говорить то не о чём .Вероятно и Ваши знания на эту тему тоже близки к знаниям Яковенко .Иначе Вы бы не написали эту ерунду.