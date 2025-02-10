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Они наши или уже еще пока нет?

Они наши или уже еще пока нет?

Популярный ведущий радио Вести ФМ Борис Якеменко написал, на первый взгляд, мудрый пост в своем телеграм-канале.

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Священнослужителям не нужно лезть в политику. Принцип старый - Богу богово, кесарю кесарево.
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22 час.
И
ИгорьОвчаренко
Если бы Яковенко в этих вопросах разбирался, то ни когда не стал бы  в позу с  Православным пастырем Ему бы  окончить .хотя бы   приходскую школу, а так с ним и говорить то не о чём .Вероятно и Ваши знания  на эту тему тоже близки к знаниям Яковенко .Иначе Вы бы не написали  эту ерунду.
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14 час.
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