На Ямале 5 дружин получат по 110 тысяч рублей

На Ямале между пятью народными дружинами разделят более полумиллиона рублей. Деньги получат победители конкурса по предоставлению субсидий, сообщил в соцсетях департамент региональной безопасности ЯНАО, проводивший конкурс.
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