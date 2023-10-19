18 вопросов из «Что? Где? Когда?», которые заставили попотеть умнейших из знатоков

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в этом году отметила свой 48-летний юбилей. За долгое время она завоевала любовь множества телезрителей, которые вместе со знатоками ломают головы над сложными вопросами, а иногда и сами бросают вызов эрудитам, подкидывая им заковыристые задачки.