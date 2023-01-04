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Овечкин забил 807-й гол в НХЛ. До Гретцки – 87 шайб

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Баффало» (3:3, идет 3-й период). Россиянин забил 807-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги.

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