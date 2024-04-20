Разработчики Tarisland расширяют награды за предрегистрацию — в мае будет важны...

Разработчики Tarisland расширяют награды за предрегистрацию — в мае будет важный анонсРазработчики кроссп-латформенной MMORPG Tarisland решили придать дополнительный стимул тем, кто еще не прошел предварительную регистрацию в игре.
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