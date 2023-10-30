МКБ повысил ставки по вкладам

Московский кредитный банк с 30 октября повысил ставки по вкладам.«МКБ. Перспектива» с выплатой процентов в конце срока открывается под 13-14% (вместо 11-12,5%), а с ежемесячной выплатой процентов – под 10,5-11,5% годовых (ранее под 9%).