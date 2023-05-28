"Нас все послали куда подальше": Генерал-майор Руцкой бесцензурно дал оценку Минобороны, Центробанку и властям

463 прочитали Имя Александра Руцкого знакомо каждому, кто помнит события 90-х годов. Этот человек был на пике своей популярности, когда его даже назначили исполняющим обязанности президента Российской Федерации во время путча против Ельцина, который, правда, провалился.
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