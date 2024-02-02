Неделя робототехники пройдет в павильоне Сбера на выставке "Россия"

В павильоне Сбера на международной выставке-форуме "Россия" со 2 по 4 февраля пройдет неделя робототехники, на которой гости смогут послушать лекции, принять участие в мастер-классах и пообщаться с роботами, сообщает пресс-служба Сбера.
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