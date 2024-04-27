В Новгороде осудили двух юношей, которые оформляли микрозаймы на чужие имена

В Новгороде под суд пошли 2 молодых человека, которые оформляли займы МФО на чужие имена. Организатором этой аферы выступил на тот момент 18-летний житель Ставрополья, правда уже с несколькими судимостями.
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