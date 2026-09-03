Командир Тушинский: оборонявшие Рубежное солдаты ВСУ долго были без ротации

ДОНЕЦК, 3 сентября. /ТАСС/. Солдаты ВСУ, оборонявшие село Рубежное в ДНР, долго были без ротации, рассказал ТАСС командир штурмового взвода 35-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Егор Тушинский.
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