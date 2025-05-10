Ким Чен Ын пообещал РФ помощь, если нападут приспешники США

В День Победы, 9 мая, Ким Чен Ын посетил посольство РФ.фото: kremlin.ruВооруженные силы КНДР без сомнения окажут помощь России, если «американские и западные приспешники» решат напасть на братскую страну, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.
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