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Ким Чен Ын пообещал РФ помощь, если нападут приспешники США

Ким Чен Ын пообещал РФ помощь, если нападут приспешники США

В День Победы, 9 мая, Ким Чен Ын посетил посольство РФ.фото: kremlin.ruВооруженные силы КНДР без сомнения окажут помощь России, если «американские и западные приспешники» решат напасть на братскую страну, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
У ТОВАРИЩА КИМА СЛОВА НЕ РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ. ОН НЕ ОБЕЩАЕТ ДРУЖИТЬ &quot;ПОКА СВЕТИТ СОЛНЦЕ&quot;, А ПОМОГАЕТ РЕАЛЬНО И РЕЗУЛЬТАТИВНО !!!
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