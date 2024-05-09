Павел Прилучный на этот раз собирается подать в суд на бывшую жену

Актер Павел Прилучный может устроить большие проблемы для экс-супруги. Разборки между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным приобретают все более серьезный оборот и грозят вылиться в нешуточные проблемы для актрисы.
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