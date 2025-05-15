Большинство россиян столкнулись с кибермошенничеством за последний год

Согласно новому исследованию, 97% россиян столкнулись с кибермошенничеством за последний год. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на агентство «СберМаркетинг» и компании по управлению цифровыми рисками BI.
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