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Двухлетняя девочка пострадала в страшном ДТП под Орлом

Двухлетняя девочка пострадала в страшном ДТП под Орлом

Сегодня, в районе двух часов ночи, на автодороге М-2 «Крым» в районе 365 км, произошло ДТП. 34-летний водитель за рулём «Лады Весты» не справился с управлением транспортного средства – машина скорости врезалась в бетонное дорожное ограждение.

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