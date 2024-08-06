Тариф на вывоз мусора вырос в Новосибирской области

В Новосибирской области с 6 августа увеличился тариф на вывоз твердых коммунальных отходов. На сайте департамента по тарифам Новосибирской области опубликован приказ об установлении МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» предельных единых тарифов.
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