Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Всю эту сволочь вместе с продажными судьёй и прокурором посадить в одну камеру лет на 10!«Крыша» больше не...
  • Эльдар Алиев
    Каждый день в РФ происходит столкновения , каждый день погибают, становятся инвалидными люди разных возрастов!!!! Вла...В Новосибирске ра...
  • Юрий Ярмоленко
    Сказочный...Бердского рокера ...

Тариф на вывоз мусора вырос в Новосибирской области

Тариф на вывоз мусора вырос в Новосибирской области

В Новосибирской области с 6 августа увеличился тариф на вывоз твердых коммунальных отходов. На сайте департамента по тарифам Новосибирской области опубликован приказ об установлении МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» предельных единых тарифов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх