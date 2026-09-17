«Свекровь выставила счет за то, что посидела неделю с внуками»

Порой услуги няни обходятся дешевле «Детство Шелдона»Обновлено 17.09.2026Современные бабушки не хотят сидеть с внуками — это на личном опыте поняли многие миллениалы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВР 35 цитат Кира Бул...
- М Ирина Шейк и еще ...
- Как сейчас выгляд...
А зря мужу не сказала , какими крохоборами оказались его родители...