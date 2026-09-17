Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

516 подписчиков

«Свекровь выставила счет за то, что посидела неделю с внуками»

«Свекровь выставила счет за то, что посидела неделю с внуками»

Порой услуги няни обходятся дешевле «Детство Шелдона»Обновлено 17.09.2026Современные бабушки не хотят сидеть с внуками — это на личном опыте поняли многие миллениалы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя