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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Работники предприятия подали сотни исков, добиваясь повышения зарплаты

Руководство «КарелКоммунЭнерго» не нашло ничего лучше, как уволить профсоюзного лидера Текст: Антонина Кябелева, фото: Василий Куслий, Антонина Кябелева Работники государственного предприятия «КарелКоммунЭнерго» массово подают в суд, добиваясь повышения заработной платы.

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