Работники предприятия подали сотни исков, добиваясь повышения зарплаты

Руководство «КарелКоммунЭнерго» не нашло ничего лучше, как уволить профсоюзного лидера Текст: Антонина Кябелева, фото: Василий Куслий, Антонина Кябелева Работники государственного предприятия «КарелКоммунЭнерго» массово подают в суд, добиваясь повышения заработной платы.
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