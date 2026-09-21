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Колумбиец приговорён к 4 годам и 7 месяцам колонии за кражу ювелирных украшений на 30 млн рублей в Петербурге

Суд в Петербурге вынес обвинительный приговор экстрадированному в Россию колумбийцу Фреди Патиньо, который был признан виновным в участии в международной преступной группе, совершившей кражу ювелирных украшений на сумму более 30 млн рублей.

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