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«Бока» не продаст Себальоса в ЦСКА меньше, чем за 20 млн евро. Армейцы предлагали 4 млн

Ранее сообщалось, что московский клуб предложил за аргентинского форварда 4 млн евро. «С нами по поводу возможного трансфера никто не связывался.

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