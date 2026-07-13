Жилком с современным ремонтом и своим двором в центре Мариуполя в Мариуполе - 2 900 000 руб

Общая площадь — 38 м² Свой уютный двор — можно отдыхать, жарить шашлыки или обустроить зону отдыха Свежий современный ремонт — заезжайте и живите без дополнительных вложений Газовое отопление и центральная канализация Частично остаются мебель и техника ✔️ Центр города — магазины, остановки, школы и вся инфраструктура рядом ✔️ До моря всего 15 минут пешком ✔️ Отличный вариант как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду Если вы давно мечтали о своём доме с отдельным двором в центре города по цене квартиры, обязательно приезжайте на просмотр.