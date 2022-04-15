Штрихи к описанию природы украинского режима

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью РИА «Новости», опубликованном 11 апреля, рассказал: «Украина после прихода к власти Зеленского отдана, так сказать, под опеку спецслужб англичан, Ми-6 очень плотно, серьезно занимается… Уникальный случай в мировой практике, переговорной, когда президент независимой страны во время визита в Лондон, в Англию, поехал в штаб-квартиру Ми-6, имел закрытую приватную встречу с.