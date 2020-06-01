Номенклатура и стоимость боеприпасов ВСУ на 01.06.2023

Номенклатура и стоимость боеприпасов ВСУ на 01.06.2023Хакеры из группы "Берегини" утащили документы из Центрального управления обеспечения средствами поражения ВСУ с перечнем всей номенклатуры боеприпасов с указанием стоимости.