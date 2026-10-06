«Врачи без границ»: вспышка Эболы в ДР Конго остаётся крайне непредсказуемой

В Демократической Республике Конго вспышка Эболы набирает обороты: новые очаги регистрируются еженедельно, а специалисты «Врачей без границ» называют эпидемию непредсказуемой и сравнивают её с гигантским пожаром.
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