«Это целый город»: тяжелые и страшные бои под землёй Доброполья

В Доброполье Донецкой Народной Республики продолжаются бои за город и территорию шахты «Добропольская».
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