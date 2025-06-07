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Военное обозрение

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Показаны кадры мощной детонации в результате удара ВС РФ по промпредприятию в Тернополе

Показаны кадры мощной детонации в результате удара ВС РФ по промпредприятию в Тернополе

Сообщается, что в Тернополе, помимо всего прочего, удары пришлись по заводу ТМ Penoboard, задействованному в производстве продукции для ВСУ.

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