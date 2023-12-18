Министр Куренков: МЧС РФ завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков заявил, что оперативная группа МЧС РФ завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа в связи с палестино-израильским конфликтом.
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