Министр Куренков: МЧС РФ завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков заявил, что оперативная группа МЧС РФ завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа в связи с палестино-израильским конфликтом.