"Сходит на СВО на полгода – и ему простят ущерб в 1,4 млрд рублей?": Бывший зам Герасимова генерал-взяточник просится на фронт

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Никаких СВО, только колония в Заполярье и полная конфискация имущества.
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6 час.
ЕП
Елена Писаренко
👍
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6 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Таких садить надо с конференцией или штраф бат если он есть
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6 час.
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