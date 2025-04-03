"Сходит на СВО на полгода – и ему простят ущерб в 1,4 млрд рублей?": Бывший зам Герасимова генерал-взяточник просится на фронт

ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Благодаря "трудам" экс-начальника Главного управления связи ВС России Вадима Шамарина в начале спецоперации наши войска оставались практически без связи, неся тяжелейшие потери от отсутствия координации.
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