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Аргументы недели

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Алла Пугачева стала настоящей бабушкой — с тростью

Алла Пугачева стала настоящей бабушкой — с тростью

Появление бывшей примадонны российской и советской эстрады Аллы свет Борисовны в Юрмале на фестивале ее подруги, Лаймы Вайкуле, вызвало противоречивые чувства и у поклонников, и у жёстких критиков Аллы Борисовны.

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Комментарии
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Н
Наталия
Она серьезно думает, что у нее красивые ноги?! это Х-образные-то?! Филипп, видно, в уши надул, никак не выветрится!
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1 м.
АЛ
Александр Лагуткин
Какие ноги!? Ей скоро 80-т.
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1 м.