Этот корги по кличке Фенрир постоянно пытается полежать рядом с котом, а тот против. Тут пёс старается действовать максимально осторожно, надеясь, что его не заметят.
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Этот корги по кличке Фенрир постоянно пытается полежать рядом с котом, а тот против. Тут пёс старается действовать максимально осторожно, надеясь, что его не заметят.
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