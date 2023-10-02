Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Что тут непонятного, почему по вокзалам. Написано, что туда прибыли эшелоны с военной техникой.ВС РФ нанесли уда...
  • Александр Гаврилов
    И зачем по вокзалам? Потом востанавливать. Есть же тонели,мосты и т.д. . И это нужно было делать год назад. Кто мне ...ВС РФ нанесли уда...
  • лина любимцева
    АГА!! Нарышкин им теперь "виноват".... А как же понимать слова нынешнего премьера Словакии, что если выиграет не жела...Российский посол ...

«ДНК красоты»: правда ли, что с каждым поколением люди становятся уродливее

«ДНК красоты»: правда ли, что с каждым поколением люди становятся уродливее

С каждым новым поколением лицо среднестатистического человека становится все менее привлекательным. С таким утверждением выступил основатель сиднейской компании, которая специализируется на эстетике лица, Шаффи Хасан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх