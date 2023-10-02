«ДНК красоты»: правда ли, что с каждым поколением люди становятся уродливее

С каждым новым поколением лицо среднестатистического человека становится все менее привлекательным. С таким утверждением выступил основатель сиднейской компании, которая специализируется на эстетике лица, Шаффи Хасан.
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