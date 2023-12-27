Минкульт Польши ликвидирует государственные СМИ

Польское Министерство культуры начал процесс по ликвидации ряда государственных СМИ. Об этом сообщил глава ведомства Бартоломей Сенкевич, его речь правительство страны опубликовало на своем официальном сайте.
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