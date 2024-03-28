AP: спикер Палаты представителей США пообещал не затягивать с помощью Украине

Республиканец от штата Луизиана и спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал не затягивать с предоставлением Украине в качестве помощи десятков миллиардов долларов в апреле этого года.
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