AMD Ryzen 5 8600G получит графику Radeon 760M с с частотой 2,8 ГГц Грядущий настольный APU Ryze...

AMD Ryzen 5 8600G получит графику Radeon 760M с с частотой 2,8 ГГцГрядущий настольный APU Ryzen 5 8600G AM5 от AMD будет оснащен маломощной встроенной графикой Radeon 760M, а не предполагавшимся ранее Radeon 780M или полной конфигурацией iGPU.