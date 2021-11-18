Юго-восточный обход Симферополя пройдет вдоль Аянского водохранилища

Крымские власти утвердили маршрут прохождения трассы, согласно которому юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу «Таврида» с дорогой к Ялте в обход поселков Добровской долины, пройдет через село Заречное вдоль Аянского водохранилища.