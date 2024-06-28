В Забайкалье завершается ремонт двух ключевых дорог

В Забайкальском крае ремонт двух важных региональных дорог близок к завершению. Речь идет о трассах Мангут – Кыра и Дарасун – Госграница с МНР, которые играют ключевую роль в транспортной инфраструктуре региона, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Забайкалье».