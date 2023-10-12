Объем строительной отрасли России вырос на 9%

Глава Минстрой РФ Ирек Файзуллин принял участие в заседании президиума (штаба) равительственной комиссии по региональному развитию, на котором подвели промежуточные итоги работы строительной и дорожной отраслей за 9 месяцев 2023 года и обсудили реализацию национальных проектов в регионах страны.
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