И честны́м Свои́м омофо́ром защища́ющи град и лю́ди от враго́в на́ших....

С праздником, православные!Защита нам сегодня необходима, так что:Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуемосеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием,и к Твоему́ взира́юще Пречи́стому о́бразу,уми́льно глаго́лем:покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом,и изба́ви нас от вся́каго зла,моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,спасти́ ду́ши на́ша.