В Германии заявили об изменившейся ситуации с доверием к Украине

Член бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил об изменившейся ситуации с доверием к Украине после сообщений о причастности Киева к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».
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