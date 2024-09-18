В Германии заявили об изменившейся ситуации с доверием к Украине

Член бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил об изменившейся ситуации с доверием к Украине после сообщений о причастности Киева к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».