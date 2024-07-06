Кому выгодна заморозка СВО Пусковая установка зенитного ракетного комплекса NASAMS вооруженных сил Украины, февраль 2024 года Вновь дьявол, как по нотам, ведёт игру свою.
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Кому выгодна заморозка СВО Пусковая установка зенитного ракетного комплекса NASAMS вооруженных сил Украины, февраль 2024 года Вновь дьявол, как по нотам, ведёт игру свою.
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