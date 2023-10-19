В День народного единства в Самарском театре оперы и балета покажут оперу “Князь Игорь”

Действие оперы будет проходить в Путивле, а также в половецком стане в 1185 году.Как сообщает Самарский академический театр оперы и балета, 4 ноября, в День народного единства, на сцене состоится опера показ “Князь Игорь”.
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