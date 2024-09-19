В Архангельск прибыла делегация города-побратима Витебска

Гостей ожидает программа деловых встреч и посещения производственных предприятий, школ, садиков и культурных центров— Это возможность выйти на новый уровень в развитии дружественных отношений, — отметил на своей странице в социальной сети «Вконтакте» глава администрации столицы Поморья Дмитрий Морев.