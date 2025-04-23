Отключение электроэнергии в Новоаннинском 23 апреля с 13.30 до 17.00 по следующим адресам: Ул. Октябрьская 118-146 ,93-115 Пер.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском 23 апреля с 13.30 до 17.00 по следующим адресам: Ул. Октябрьская 118-146 ,93-115 Пер.