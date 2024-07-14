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Врачи: Клетчатка, глютен и фастфуд могут нарушать обмен веществ

Врачи: Клетчатка, глютен и фастфуд могут нарушать обмен веществ

Трансжиры, входящие в состав фастфуда, способствуют нарушению обмена веществ и хроническому воспалению.

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