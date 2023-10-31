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Григорий Лепс получил судебный иск от религиозного активиста

Григорий Лепс, известный исполнитель песен в стиле шансон и родом из Сочи, вдруг получил судебный иск от некого религиозного активиста, который обвинил артиста в аморальном поведении и потребовал взыскать с него за это, как минимум, 10 млн рублей.

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