Григорий Лепс получил судебный иск от религиозного активиста

Григорий Лепс, известный исполнитель песен в стиле шансон и родом из Сочи, вдруг получил судебный иск от некого религиозного активиста, который обвинил артиста в аморальном поведении и потребовал взыскать с него за это, как минимум, 10 млн рублей.
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