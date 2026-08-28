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Власти России обсуждают введение единых выплат за юбилейные годовщины брака

Власти России обсуждают введение единых выплат за юбилейные годовщины брака

В 26 российских регионах в 2026 г. супруги, прожившие в официальном браке 50 лет и более, могут рассчитывать на денежное поощрение к юбилею семейной жизни.

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