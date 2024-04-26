Депутат предупредил об опасности лесных возгораний

Основная причина пожаров в России происходит из-за человеческого фактора. Об этом журналистам рассказал первый зампред комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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