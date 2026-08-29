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Falklands Emerge As US Leverage Tool Against Britain To Ramp Defense Spending

Falklands Emerge As US Leverage Tool Against Britain To Ramp Defense Spending

Falklands Emerge As US Leverage Tool Against Britain To Ramp Defense Spending A new report from The Telegraph says the Trump administration is using Britain's sovereignty over the Falkland Islands as leverage to pressure the country into meeting NATO's new defense-spending target.

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