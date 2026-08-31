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«Балтика» действует агрессивно в прессинге и единоборствах. Так играют лучшие клубы в мире – «ПСЖ» и «Барса». Ташуев о команде Талалаева

Сергей Ташуев, возглавляющий «Енисей», высказался по поводу игры «Балтики». Команда тренера Андрея Талалаева набрала 10 очков в 6 матчах и занимает 5-е место в таблице Альфа-Банк РПЛ .

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